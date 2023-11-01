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Попавший в украинский плен участник СВО из Бурятии лишился всех своих денег

Попавший в украинский плен участник СВО из Бурятии лишился всех своих денег
Происшествия, 
К этой истории пришлось подключить омбудсмена и МВД

Ещё весной к уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратилась мама военнослужащего из Бурятии. Женщина попросила помочь в поиске сына. Наш земляк заключил контракт и отправился на специальную военную операцию. Оказалось, что он попал там в плен.

Благодаря совместной работе омбудсмена, уполномоченного по правам человека в РФ и Минобороны России участника СВО включили в списки на обмен пленными и освободили.

Однако вскоре родственники бойца вновь пришли к Юлии Жамбаловой. Выяснилось, что пока мужчина была в плену, с его личного счёта сняли деньги. Уполномоченный направила в республиканское управление МВД обращение с просьбой провести проверку.

В итоге в следственном отделе ОМВД России по Кяхтинскому району возбудили уголовное дело о краже с банковского счёта – по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Полиция уже ищет злоумышленников.

- Органы правопорядка проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление, – рассказали в аппарате уполномоченного.
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