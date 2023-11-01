Запах канализации: Пригородное село в Бурятии залило нечистотами





Всё случилось 31 октября в селе Сотниково, которое находится в пригородном Иволгинском районе. Местные жители позвонили в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» и рассказали, что дворы их домов подтапливает вода с характерным запахом канализации.На место сразу отправились специалисты и сотрудники собственной безопасности предприятия. Выяснилось, что нечистоты хлынули на поверхность из канализационного колодца. Кто-то без разрешения слил в централизованную систему канализации сточные воды. Есть предположение, что их сброс произошёл от абонентов между улицами Кабанская и Нагорная.Представители МУП обследуют сети. Аварийной бригаде удалось предотвратить дальнейший выход сточных вод из коллектора. Как пояснили в «Водоканале», последствия могли быть весьма серьёзными. Территорию продезинфицируют.Кроме того, сотрудники отдела водных ресурсов и лаборатории предприятия взяли пробы стоков, поступающих в приёмную камеру канализационной насосной станции в Сотниково. У них имелся характерный запах угля и нефтепродуктов.Нарушителя уже ищут. Его пообещали привлечь к административной ответственности. Придётся возместить и затраты на ликвидацию последствий коммунального ЧП – а это около 300 тысяч рублей.- Пробы сточной воды возьмут в контрольных точках, благодаря чему зона поиска абонента, допустившего её залповый сброс, значительно уменьшится, – отметили в «Водоканале».