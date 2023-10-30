Наезд произошёл при выезде из арки
В Иркутске водитель мусоровоза насмерть задавил инвалида-колясочника. Смертельное ДТП произошло 29 октября около 7:30 на улице Богдана Хмельницкого.
- По предварительной информации, 41-летний водитель спецтехники при движении задним ходом при выезде из арки допустил наезд на пешехода. В результате случившегося 53-летний иркутянин от полученных травм скончался на месте. Как установили инспекторы ГИБДД, мужчина относился к маломобильным группам населения, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.
Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.
В Иркутске водитель мусоровоза насмерть задавил инвалида
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По предварительной информации, она была пьяна
Наезд произошёл при выезде из арки
На задержанного возбудили уголовное дело
Только с начала года в Бурятии накрыли 11 игорных заведений
Убийцей оказался пенсионер
По данным прокуратуры, концентрация загрязняющих веществ была значительно превышена
Автомобиль мужчины конфисковали в доход государства
Её эвакуировали спасатели
МЧС вручило юному герою грамоту
Интенсивность в эпицентре – 5,6 баллов
Инцидент вновь произошёл в Новой Бряни
Место прорыва трубы ищут второй день
Следователи возбудили уголовное дело
Пожилая женщина скончалась в больнице
ДТП произошло на федеральной трассе