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В Иркутске водитель мусоровоза насмерть задавил инвалида

В Иркутске водитель мусоровоза насмерть задавил инвалида
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Наезд произошёл при выезде из арки

В Иркутске водитель мусоровоза насмерть задавил инвалида-колясочника. Смертельное ДТП произошло 29 октября около 7:30 на улице Богдана Хмельницкого.

- По предварительной информации, 41-летний водитель спецтехники при движении задним ходом при выезде из арки допустил наезд на пешехода. В результате случившегося 53-летний иркутянин от полученных травм скончался на месте. Как установили инспекторы ГИБДД, мужчина относился к маломобильным группам населения, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП. 
ДТП смерть

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