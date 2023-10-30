В Иркутске водитель мусоровоза насмерть задавил инвалида

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Наезд произошёл при выезде из арки



В Иркутске водитель мусоровоза насмерть задавил инвалида-колясочника. Смертельное ДТП произошло 29 октября около 7:30 на улице Богдана Хмельницкого.



- По предварительной информации, 41-летний водитель спецтехники при движении задним ходом при выезде из арки допустил наезд на пешехода. В результате случившегося 53-летний иркутянин от полученных травм скончался на месте. Как установили инспекторы ГИБДД, мужчина относился к маломобильным группам населения, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.



Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.

