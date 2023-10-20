Погибшую на севере Бурятии пенсионерку искали четыре десятка человек

Для этого даже пришлось задействовать беспилотник
В пятницу, 20 октября 87-летнюю жительницу Северобайкальска, которая бесследно пропала тремя днями ранее, нашли погибшей. Как сообщал «Байкал-Daily», женщина ушла из дома и не вернулась. В соцсетях и мессенджерах распространили ориентировку с приметами пенсионерки и уточнили, что она нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.
К поискам ранее подключились представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии. Жителей микрорайона Заречный в Северобайкальске попросили пройтись по своим участкам и внимательно осмотреть все надворные постройки – пожилая сельчанка могла находиться в любой из них. «У неё проблемы с памятью и она не сможет вернуться домой самостоятельно», – пояснили волонтёры.
Накануне в городе объявили сбор желающих помочь в поисках пропавшей. Инициативная группа призвала неравнодушных объединить усилия.
Подробности этой трагической истории рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Заявка на поиск поступило утром 18-го числа – на следующий день после пропажи женщины.
Информационный координатор сразу приступила к сбору данных. Ещё один инфорг запустила ориентировки, согласовала все действия «ЛизаАлерт» с сотрудниками полиции, уточила подробности произошедшего у родственников и объявила сбор добровольцев в Северобайкальске.
К поиску подключилась координатор отряда Вероника («Рона»). Изучив информацию, она раздала задачи волонтёрам и присоединившимся к ним родственникам.
Вскоре начали поступать свидетельства от очевидцев – люди рассказывали, что видели пропавшую в микрорайоне Заречный. Туда и отправились поисковые группы – «лисы». Сотрудники полиции привлекли кинологический расчёт, но безуспешно.
В четверг, 19 октября, поиски продолжили правоохранители и близкие женщины. Для осмотра опасных мест в природной среде родственники подняли беспилотный летательный аппарат. К вечеру к полицейским и родным присоединились неравнодушные местные жители. В пятницу, 20-го, пенсионерку искали уже около 40 человек, включая членов семьи, сотрудников МВД, представителей «ЛизаАлерт», северобайкальцев и МЧС.
Пожилую женщину обнаружила погибшей одна из поисковых групп. В «ЛизаАлерт» принесли соболезнования её родным и близким.
Погибшую на севере Бурятии пенсионерку искали четыре десятка человек
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молодой человек причастен к сдаче липовых квартир в Улан-Удэ
Предприниматель выиграл контракт на отлов собак, но не выполнял работы
Горел деревянный навес в райцентре Селенгинского района
Он получил удары ножом в шею, грудную клетку и живот
Пожар произошёл в СНТ «Сибиряк»
Пожар тушил 31 человек
Её обнаружили спустя три дня после исчезновения
Жильцы вовремя эвакуировались
Для её поисков уже объявили сбор волонтёров
Mitsubishi Legnum упал в реку Вихоревка
Скрыться пытался мужчина, убивший оппонента металлическим прутом
Пострадавшего госпитализировали
В аварии пострадала женщина
Данные сообщило управление Генпрокуратуры РФ по ДФО
Сельчанин пытался оправдать кровавую расправу самообороной