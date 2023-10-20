20 октября

19 октября

Популярное

Погибшую на севере Бурятии пенсионерку искали четыре десятка человек

Погибшую на севере Бурятии пенсионерку искали четыре десятка человек
Происшествия, 
Для этого даже пришлось задействовать беспилотник

В пятницу, 20 октября 87-летнюю жительницу Северобайкальска, которая бесследно пропала тремя днями ранее, нашли погибшей. Как сообщал «Байкал-Daily», женщина ушла из дома и не вернулась. В соцсетях и мессенджерах распространили ориентировку с приметами пенсионерки и уточнили, что она нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

К поискам ранее подключились представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии. Жителей микрорайона Заречный в Северобайкальске попросили пройтись по своим участкам и внимательно осмотреть все надворные постройки – пожилая сельчанка могла находиться в любой из них. «У неё проблемы с памятью и она не сможет вернуться домой самостоятельно», – пояснили волонтёры.

Накануне в городе объявили сбор желающих помочь в поисках пропавшей. Инициативная группа призвала неравнодушных объединить усилия.

Подробности этой трагической истории рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Заявка на поиск поступило утром 18-го числа – на следующий день после пропажи женщины.

Информационный координатор сразу приступила к сбору данных. Ещё один инфорг запустила ориентировки, согласовала все действия «ЛизаАлерт» с сотрудниками полиции, уточила подробности произошедшего у родственников и объявила сбор добровольцев в Северобайкальске.

К поиску подключилась координатор отряда Вероника («Рона»). Изучив информацию, она раздала задачи волонтёрам и присоединившимся к ним родственникам.

Вскоре начали поступать свидетельства от очевидцев – люди рассказывали, что видели пропавшую в микрорайоне Заречный. Туда и отправились поисковые группы – «лисы». Сотрудники полиции привлекли кинологический расчёт, но безуспешно.

В четверг, 19 октября, поиски продолжили правоохранители и близкие женщины. Для осмотра опасных мест в природной среде родственники подняли беспилотный летательный аппарат. К вечеру к полицейским и родным присоединились неравнодушные местные жители. В пятницу, 20-го, пенсионерку искали уже около 40 человек, включая членов семьи, сотрудников МВД, представителей «ЛизаАлерт», северобайкальцев и МЧС.

Пожилую женщину обнаружила погибшей одна из поисковых групп. В «ЛизаАлерт» принесли соболезнования её родным и близким.
пропавшие без вести смерть волонтеры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Санкт-Петербурге задержали крупного афериста из Бурятии
В Санкт-Петербурге задержали крупного афериста из Бурятии
Происшествия, 20.10.2023
Молодой человек причастен к сдаче липовых квартир в Улан-Удэ
В Забайкалье вскрыли крупное мошенничество при отлове собак
В Забайкалье вскрыли крупное мошенничество при отлове собак
Происшествия, 20.10.2023
Предприниматель выиграл контракт на отлов собак, но не выполнял работы
В Бурятии из-за пожара полгорода осталось без света
В Бурятии из-за пожара полгорода осталось без света
Происшествия, 20.10.2023
Горел деревянный навес в райцентре Селенгинского района
В отдел полиции в Бурятии пришёл мужчина с ножевыми ранениями
В отдел полиции в Бурятии пришёл мужчина с ножевыми ранениями
Происшествия, 20.10.2023
Он получил удары ножом в шею, грудную клетку и живот
В Улан-Удэ полыхал частный трёхэтажный дом
В Улан-Удэ полыхал частный трёхэтажный дом
Происшествия, 20.10.2023
Пожар произошёл в СНТ «Сибиряк»
Пропавшую на севере Бурятии пенсионерку нашли мёртвой
Пропавшую на севере Бурятии пенсионерку нашли мёртвой
Происшествия, 20.10.2023
Её обнаружили спустя три дня после исчезновения
В Бурятии дотла сгорел двухквартирный дом
В Бурятии дотла сгорел двухквартирный дом
Происшествия, 20.10.2023
Жильцы вовремя эвакуировались
В Улан-Удэ убийца пытался сбежать от полицейских
В Улан-Удэ убийца пытался сбежать от полицейских
Происшествия, 20.10.2023
Скрыться пытался мужчина, убивший оппонента металлическим прутом
Бурятия заняла четвёртое место в ДФО по взяткам
Бурятия заняла четвёртое место в ДФО по взяткам
Происшествия, 20.10.2023
Данные сообщило управление Генпрокуратуры РФ по ДФО
Житель Бурятии на 9 с половиной лет загремел в колонию за убийство
Житель Бурятии на 9 с половиной лет загремел в колонию за убийство
Происшествия, 20.10.2023
Сельчанин пытался оправдать кровавую расправу самообороной

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^