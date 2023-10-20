На севере Бурятии бесследно пропала 87-летняя женщина, нуждающаяся в помощи

ОБНОВЛЕНО:



В минувший вторник, 17 октября, в Северобайкальске пропала 87-летняя местная жительница. В тот день она ушла из дома и не вернулась.В соцсетях и мессенджерах распространили ориентировку с приметами пенсионерки. Она худощавого телосложения, рост – 162 сантиметра, рыжие волосы, голубые глаза. На женщине были тёмно-зелёная куртка, серый свитер, голубые кроссовки и розовый берет. Она нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.К поискам ранее подключились представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии. Жителей микрорайона Заречный в Северобайкальске попросили пройтись по своим участкам и внимательно осмотреть все надворные постройки – пожилая сельчанка может находиться в любой из них.- У неё проблемы с памятью и она не сможет вернуться домой самостоятельно, – пояснили волонтёры.А накануне в городе объявили сбор желающих помочь в поисках пропавшей. Инициативная группа призвала неравнодушных найти её общими усилиями. Тех, кто хочет присоединиться к добровольцам, просят 20 октября прийти в 10:00 (или в 13:00) на стоянку такси у магазина «Анастасия» в микрорайоне Заречный.