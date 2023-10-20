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Пропавшую на севере Бурятии пенсионерку нашли мёртвой

Пропавшую на севере Бурятии пенсионерку нашли мёртвой
Происшествия, 
Её обнаружили спустя три дня после исчезновения

87-летнюю жительницу Северобайкальска, которая бесследно пропала во вторник, 17 октября, нашли мёртвой. Об этом рассказали в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».

В тот день женщина ушла из дома и не вернулась. В соцсетях и мессенджерах распространили ориентировку с приметами пенсионерки и уточнили, что она нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

К поискам ранее подключились представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии. Жителей микрорайона Заречный в Северобайкальске попросили пройтись по своим участкам и внимательно осмотреть все надворные постройки – пожилая сельчанка могла находиться в любой из них. «У неё проблемы с памятью и она не сможет вернуться домой самостоятельно», – пояснили волонтёры.

А накануне в городе объявили сбор желающих помочь в поисках пропавшей. Инициативная группа призвала неравнодушных найти её общими усилиями. 
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