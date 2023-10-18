При разборе дома в Бурятии нашли гранату





В селе Куйтун Тарбагатайского района Бурятии строители при разборе жилого деревянного дома обнаружили гранату.На место вызвали группу разминирования ОМОН.В ходе обследования специалисты-взрывотехники установили, что внутри дома под полом находилась ручная граната Миллса без взрывателя, образца 1915 года, со следами коррозии.- Граната, содержащая взрывчатое вещество, была вывезена взрывотехниками ОМОН в безопасное место и уничтожена контролируемым подрывом, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.