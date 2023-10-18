При разборе дома в Бурятии нашли гранату

Граната оказалась образца 1915 года
В селе Куйтун Тарбагатайского района Бурятии строители при разборе жилого деревянного дома обнаружили гранату.
На место вызвали группу разминирования ОМОН.
В ходе обследования специалисты-взрывотехники установили, что внутри дома под полом находилась ручная граната Миллса без взрывателя, образца 1915 года, со следами коррозии.
- Граната, содержащая взрывчатое вещество, была вывезена взрывотехниками ОМОН в безопасное место и уничтожена контролируемым подрывом, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
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