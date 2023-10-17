17 октября

16 октября

Популярное

В Бурятии будут судить водителя, по вине которого погибла 12-летняя девочка

В Бурятии будут судить водителя, по вине которого погибла 12-летняя девочка
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
В момент ДТП мужчина был пьян

В Иволгинском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, по вине которого в ДТП погибла 12-летняя девочка. Как сообщили в республиканском следственном управлении, дело направлено в суд для рассмотрения. 

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 26 июля 2023 года. Следствие установило, что мужчина распивал алкоголь на побережье озера в компании друзей. Вечером он поехал домой на своей машине «Тойота Камри», будучи пьяным.

На автодороге «А-340» Улан-Удэ – Кяхта водитель превысил скоростной режим и на скорости более 110 км/ч протаранил ехавший впереди автомобиль. От удара эта машина съехала на обочину и перевернулась. За рулём того авто находилась женщина, а в салоне ехала её 12-летняя племянница. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.


На лихача возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». По ней предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

ДТП смерть суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ заварят люки в Октябрьском районе
В Улан-Удэ заварят люки в Октябрьском районе
Происшествия, 16.10.2023
Сотрудники администрации проверили тепловые камеры
«Даже не затормозил»: В Бурятии насмерть сбили трёх лошадей
«Даже не затормозил»: В Бурятии насмерть сбили трёх лошадей
Происшествия, 16.10.2023
Виновник ДТП мчался на огромной скорости
За выходные в Бурятии произошло три возгорания травы
За выходные в Бурятии произошло три возгорания травы
Происшествия, 16.10.2023
Возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнём

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^