В Бурятии будут судить водителя, по вине которого погибла 12-летняя девочка

В Иволгинском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, по вине которого в ДТП погибла 12-летняя девочка. Как сообщили в республиканском следственном управлении, дело направлено в суд для рассмотрения.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 26 июля 2023 года. Следствие установило, что мужчина распивал алкоголь на побережье озера в компании друзей. Вечером он поехал домой на своей машине «Тойота Камри», будучи пьяным.
На автодороге «А-340» Улан-Удэ – Кяхта водитель превысил скоростной режим и на скорости более 110 км/ч протаранил ехавший впереди автомобиль. От удара эта машина съехала на обочину и перевернулась. За рулём того авто находилась женщина, а в салоне ехала её 12-летняя племянница. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.
На лихача возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». По ней предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.