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В Бурятии вынесли приговор группе вымогателей

В Бурятии вынесли приговор группе вымогателей
Происшествия,  Фото:pexels.com
Они признаны виновными в восьми преступлениях

Трое жителей Мухоршибирского района Бурятии, занимавшиеся вымогательствами, отправятся за решётку. Они признаны виновными в восьми преступлениях – вымогательствах, грабежах и кражах, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

- В начале текущего года трое мужчин занимались вымогательством у местных жителей, а также совершали грабежи и кражи. После обращения в правоохранительные органы одной из жертв преступлений злоумышленники были задержаны, - говорится в сообщении.

Суд назначил двум виновным по три года лишения свободы, третий участник группы получил пять лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», год назад Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор трём вымогателям, от действий которых пострадали 11 человек.


вымогательство

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