В Улан-Удэ осудили вымогателей, жертвами которых стали 11 человек

Молодые люди отбирали деньги, угрожая расправой
Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор трём местным жителям, 32, 29 и 23 лет, признав их виновными в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили с октября 2019-го по март 2021 года молодые люди занимались вымогательством денег у жителей Октябрьского района. В результате незаконных действий пострадали 11 человек, которые передали злоумышленникам более полумиллиона рублей.
- Реализуя свой преступный умысел, под надуманными предлогами, а также угрозами применения насилия в случае отказа выполнить их незаконные требования, они вымогали у граждан денежные средства от 10 тысяч до 250 тысяч рублей, - сообщили в министерстве внутренних дел.
Так, в августе 2020 года один из мужчин потребовал у молодого человека отдать ему автомобиль «Тойота Карина» 1990 года выпуска стоимостью 115 тысяч рублей. Получив отказ, нападавший тогда потребовал 100 тысяч рублей, при этом угрожая физической силой.
В конце 2020 года их жертвами стали ещё двое человек. Оба мужчины под угрозой физической расправы были вынуждены отдать вымогателям 200 тысяч и 100 тысяч рублей.
В феврале 2021 года злоумышленники заставили молодого человека взять займ под высокий процент у малознакомого человека и отдать им 25 тысяч рублей.
Двое фигурантов – уроженцы Забайкальского края, один из которых – 29-летний нигде не работающий, ранее судимый за имущественные и наркопреступления мужчина, второй – 23-летний студент колледжа, разнорабочий общепита. Третий обвиняемый – 32-летний житель Улан-Удэ, не судимый и не имеющий постоянного источника дохода.
Вымогателей задержали сотрудники уголовного розыска регионального МВД и управления ФСБ России по Восточному военному округу. Они тщательно обработали оперативную информацию о совершаемых в городе преступлениях и установили личности задержали злоумышленников.
В сентябре все трое подсудимых были признаны виновными. Одному из вымогателей суд назначил лишение свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев, двум остальным – 4,5 и 4 года условно.
Приговор вступил в законную силу.
В Улан-Удэ осудили вымогателей, жертвами которых стали 11 человек
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молодые люди отбирали деньги, угрожая расправой
Отечественный автомобиль опрокинулся
Ущерб составил 160 тысяч рублей
Пострадавшего эвакуировали на улицу очевидцы
На дороге ведутся ремонтные работы, в связи с чем разметки пока нет
Двоим мужчинам удалось спастись
Женщина обнаружила, что супруг мёртв, когда проснулась утром
Пьяный автомобилист ездил по тротуарным дорожкам, где устроил ДТП
Владелец карты потерял её, уйдя в запой
Нефрит они везли среди личных вещей в багаже
Браконьера поймали на севере республики
Возбуждено два уголовных дела
Ученики седьмого и восьмого класса первыми увидели горящий дом
Его поймали на поле
Перепалка произошла из-за парковочного места