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В Улан-Удэ осудили вымогателей, жертвами которых стали 11 человек

В Улан-Удэ осудили вымогателей, жертвами которых стали 11 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодые люди отбирали деньги, угрожая расправой

Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор трём местным жителям, 32, 29 и 23 лет, признав их виновными в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили с октября 2019-го по март 2021 года молодые люди занимались вымогательством денег у жителей Октябрьского района. В результате незаконных действий пострадали 11 человек, которые передали злоумышленникам более полумиллиона рублей.

- Реализуя свой преступный умысел, под надуманными предлогами, а также угрозами применения насилия в случае отказа выполнить их незаконные требования, они вымогали у граждан денежные средства от 10 тысяч до 250 тысяч рублей, - сообщили в министерстве внутренних дел.

Так, в августе 2020 года один из мужчин потребовал у молодого человека отдать ему автомобиль «Тойота Карина» 1990 года выпуска стоимостью 115 тысяч рублей. Получив отказ, нападавший тогда потребовал 100 тысяч рублей, при этом угрожая физической силой.

В конце 2020 года их жертвами стали ещё двое человек. Оба мужчины под угрозой физической расправы были вынуждены отдать вымогателям 200 тысяч и 100 тысяч рублей.

В феврале 2021 года злоумышленники заставили молодого человека взять займ под высокий процент у малознакомого человека и отдать им 25 тысяч рублей.

Двое фигурантов – уроженцы Забайкальского края, один из которых – 29-летний нигде не работающий, ранее судимый за имущественные и наркопреступления мужчина, второй – 23-летний студент колледжа, разнорабочий общепита. Третий обвиняемый – 32-летний житель Улан-Удэ, не судимый и не имеющий постоянного источника дохода.

Вымогателей задержали сотрудники уголовного розыска регионального МВД и управления ФСБ России по Восточному военному округу. Они тщательно обработали оперативную информацию о совершаемых в городе преступлениях и установили личности задержали злоумышленников.

В сентябре все трое подсудимых были признаны виновными. Одному из вымогателей суд назначил лишение свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев, двум остальным – 4,5 и 4 года условно.

Приговор вступил в законную силу.

вымогательство

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