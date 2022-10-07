В Улан-Удэ осудили вымогателей, жертвами которых стали 11 человек

Молодые люди отбирали деньги, угрожая расправой



Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор трём местным жителям, 32, 29 и 23 лет, признав их виновными в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.



В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили с октября 2019-го по март 2021 года молодые люди занимались вымогательством денег у жителей Октябрьского района. В результате незаконных действий пострадали 11 человек, которые передали злоумышленникам более полумиллиона рублей.



- Реализуя свой преступный умысел, под надуманными предлогами, а также угрозами применения насилия в случае отказа выполнить их незаконные требования, они вымогали у граждан денежные средства от 10 тысяч до 250 тысяч рублей, - сообщили в министерстве внутренних дел.



Так, в августе 2020 года один из мужчин потребовал у молодого человека отдать ему автомобиль «Тойота Карина» 1990 года выпуска стоимостью 115 тысяч рублей. Получив отказ, нападавший тогда потребовал 100 тысяч рублей, при этом угрожая физической силой.



В конце 2020 года их жертвами стали ещё двое человек. Оба мужчины под угрозой физической расправы были вынуждены отдать вымогателям 200 тысяч и 100 тысяч рублей.



В феврале 2021 года злоумышленники заставили молодого человека взять займ под высокий процент у малознакомого человека и отдать им 25 тысяч рублей.



Двое фигурантов – уроженцы Забайкальского края, один из которых – 29-летний нигде не работающий, ранее судимый за имущественные и наркопреступления мужчина, второй – 23-летний студент колледжа, разнорабочий общепита. Третий обвиняемый – 32-летний житель Улан-Удэ, не судимый и не имеющий постоянного источника дохода.



Вымогателей задержали сотрудники уголовного розыска регионального МВД и управления ФСБ России по Восточному военному округу. Они тщательно обработали оперативную информацию о совершаемых в городе преступлениях и установили личности задержали злоумышленников.



В сентябре все трое подсудимых были признаны виновными. Одному из вымогателей суд назначил лишение свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев, двум остальным – 4,5 и 4 года условно.



Приговор вступил в законную силу.



