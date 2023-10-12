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В Забайкалье застолье закончилось убийством

В Забайкалье застолье закончилось убийством
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Мужчина несколько раз вонзил нож в грудь собутыльника

В Забайкальском крае 47-летний житель Хилокского района обвиняется в убийстве 44-летнего мужчины. По версии следствия, подозреваемый во время застолья зарезал собутыльника.

- 8 октября в посёлке Могзон Хилокского района обвиняемый в ходе ссоры, возникшей при совместном употреблении алкоголя, убил 44-летнего знакомого. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудную клетку, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи задержали обвиняемого, с ним проведены необходимые следственные действия. Назначены судебные экспертизы.

Мужчину в скором времени заключат под стражу. Ранее обвиняемый девять раз привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.




убийство Забайкальский край

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