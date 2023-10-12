Мужчина несколько раз вонзил нож в грудь собутыльника
В Забайкальском крае 47-летний житель Хилокского района обвиняется в убийстве 44-летнего мужчины. По версии следствия, подозреваемый во время застолья зарезал собутыльника.
- 8 октября в посёлке Могзон Хилокского района обвиняемый в ходе ссоры, возникшей при совместном употреблении алкоголя, убил 44-летнего знакомого. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудную клетку, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следователи задержали обвиняемого, с ним проведены необходимые следственные действия. Назначены судебные экспертизы.
Мужчину в скором времени заключат под стражу. Ранее обвиняемый девять раз привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
В Забайкалье застолье закончилось убийством
Происшествия, Фото:
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