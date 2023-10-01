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В Бурятии завершены восстановительные работы на месте схода вагонов

В Бурятии завершены восстановительные работы на месте схода вагонов
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Инцидент произошёл участке Северобайкальск - Нижнеангарск ВСЖД

Сегодня, 1 октября, завершены восстановительные работы на месте схода локомотива грузового поезда, произошедшего ранее на участке Северобайкальск - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги.

- Для проведения работ были задействованы восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо, а также более 40 железнодорожников. Ситуация со сходом не повлияла на график движения пассажирских поездов. В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

На ВСЖД создана комиссия по расследованию причин происшествия.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне здесь произошёл сход двух секций локомотива грузового поезда. К счастью, никто не пострадал. Причины схода и сумма причинённого ущерба устанавливаются.
ВСЖД сход с рельсов

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