Инцидент произошёл участке Северобайкальск - Нижнеангарск ВСЖД
Сегодня, 1 октября, завершены восстановительные работы на месте схода локомотива грузового поезда, произошедшего ранее на участке Северобайкальск - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги.
- Для проведения работ были задействованы восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо, а также более 40 железнодорожников. Ситуация со сходом не повлияла на график движения пассажирских поездов. В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.
На ВСЖД создана комиссия по расследованию причин происшествия.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне здесь произошёл сход двух секций локомотива грузового поезда. К счастью, никто не пострадал. Причины схода и сумма причинённого ущерба устанавливаются.
В Бурятии завершены восстановительные работы на месте схода вагонов
Происшествия, Фото:
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