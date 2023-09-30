В Бурятии с рельсов сошёл локомотив грузового поезда

Пострадавших нет



В 05.07 от начальника смены ВСЖД в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Бурятии поступило сообщение о том, что на 1069 км БАМ между посёлком Нижнеангарск и городом Северобайкальск Северо-Байкальского района произошёл сход двух секций локомотива грузового поезда.



Пострадавших нет.



- Габарит по среднему пути не нарушен. Задержки пассажирских поездов нет. Из г. Северобайкальск готовится к выезду аварийно-восстановительный поезд, - отметили в Главном управлении.



Информация уточняется.



Как сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», разлива топлива нет. Открыт второй путь.

