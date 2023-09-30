Пострадавших нет
В 05.07 от начальника смены ВСЖД в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Бурятии поступило сообщение о том, что на 1069 км БАМ между посёлком Нижнеангарск и городом Северобайкальск Северо-Байкальского района произошёл сход двух секций локомотива грузового поезда.
Пострадавших нет.
- Габарит по среднему пути не нарушен. Задержки пассажирских поездов нет. Из г. Северобайкальск готовится к выезду аварийно-восстановительный поезд, - отметили в Главном управлении.
Информация уточняется.
Как сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», разлива топлива нет. Открыт второй путь.
В Бурятии с рельсов сошёл локомотив грузового поезда
Происшествия, Фото:
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