В Бурятии водитель умер за рулём от сердечного приступа

В выходные в Бурятии произошло сразу два ДТП, связанных с внезапным ухудшением здоровья у водителей. В одном из них водитель скончался. Об этих авариях рассказали в УГИБДД по Бурятии.
Утром в воскресенье, 17 сентября, в селе Тарбагатай у 68-летнего водителя ВАЗа случился сердечный приступ. Он потерял сознание прямо за рулём. Машина, оставшаяся без управления, врезалась в забор жилого дома.
Водитель скончался на месте происшествия. Отмечается, что причиной его смерти стал именно сердечный приступ, а не автоавария.
В Улан-Удэ около 10 часов утра произошёл инцидент на улице Балтахинова. 52-летний водитель автомобиля «Хёндай Солярис» потерял сознание за рулём. Его машина врезалась в «Тойоту Лэнд Крузер», затем вылетела на трамвайные пути, пересекла их и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в дорожное ограждение.
По предварительным данным у мужчины случился приступ эпилепсии. С травмами позвоночника его госпитализировали в БСМП.
Госавтоинспекция призвала водителей с проблемами здоровья отказаться от управления транспортом.
Отметим, в эти выходные в Бурятии зарегистрирован всплеск смертельных ДТП. Как сообщал «Байкал-Dailу», 17 сентября в Тарбагатайском районе произошло страшное ДТП, унёсшее жизни сразу трёх подростков. Автомобиль, в котором они ехали, завалило бетонными плитами. На месте погибли девочка 14 лет, мальчики 14 и 16 лет.
В субботу ночью, 16 сентября, в Кяхтинском районе погибла 15-летняя школьница. Она ехала за рулём легковушки, везя компанию подростков.
17 сентября на улице Бограда в Улан-Удэ после столкновения с маршруткой скончался водитель «Тойоты Королла Филдер».