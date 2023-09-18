18 сентября

17 сентября

Популярное

В Бурятии водитель умер за рулём от сердечного приступа

В Бурятии водитель умер за рулём от сердечного приступа
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В выходные произошли ДТП с водителями с сердечным приступом и приступом эпилепсии

В выходные в Бурятии произошло сразу два ДТП, связанных с внезапным ухудшением здоровья у водителей. В одном из них водитель скончался. Об этих авариях рассказали в УГИБДД по Бурятии.

Утром в воскресенье, 17 сентября, в селе Тарбагатай у 68-летнего водителя ВАЗа случился сердечный приступ. Он потерял сознание прямо за рулём. Машина, оставшаяся без управления, врезалась в забор жилого дома.

Водитель скончался на месте происшествия. Отмечается, что причиной его смерти стал именно сердечный приступ, а не автоавария.

В Улан-Удэ около 10 часов утра произошёл инцидент на улице Балтахинова. 52-летний водитель автомобиля «Хёндай Солярис» потерял сознание за рулём. Его машина врезалась в «Тойоту Лэнд Крузер», затем вылетела на трамвайные пути, пересекла их и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в дорожное ограждение.

По предварительным данным у мужчины случился приступ эпилепсии. С травмами позвоночника его госпитализировали в БСМП.


Госавтоинспекция призвала водителей с проблемами здоровья отказаться от управления транспортом.

Отметим, в эти выходные в Бурятии зарегистрирован всплеск смертельных ДТП. Как сообщал «Байкал-Dailу», 17 сентября в Тарбагатайском районе произошло страшное ДТП, унёсшее жизни сразу трёх подростков. Автомобиль, в котором они ехали, завалило бетонными плитами. На месте погибли девочка 14 лет, мальчики 14 и 16 лет.

В субботу ночью, 16 сентября, в Кяхтинском районе погибла 15-летняя школьница. Она ехала за рулём легковушки, везя компанию подростков.

17 сентября на улице Бограда в Улан-Удэ после столкновения с маршруткой скончался водитель «Тойоты Королла Филдер»
ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии водитель умер за рулём от сердечного приступа
В Бурятии водитель умер за рулём от сердечного приступа
Происшествия, 18.09.2023
В выходные произошли ДТП с водителями с сердечным приступом и приступом эпилепсии
В Улан-Удэ умер водитель, пострадавший в ДТП с маршруткой
В Улан-Удэ умер водитель, пострадавший в ДТП с маршруткой
Происшествия, 18.09.2023
Он выехал на полосу встречного движения
В Бурятии в страшном ДТП погибли три подростка
В Бурятии в страшном ДТП погибли три подростка
Происшествия, 18.09.2023
Автомобиль завалило бетонными плитами
В Улан-Удэ в столкновении легковушки и микроавтобуса пострадал мужчина
В Улан-Удэ в столкновении легковушки и микроавтобуса пострадал мужчина
Происшествия, 17.09.2023
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии
Житель Бурятии пострадал, пытаясь потушить горящий автомобиль
Житель Бурятии пострадал, пытаясь потушить горящий автомобиль
Происшествия, 17.09.2023
По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки автомобиля
В Бурятии три автомобиля столкнулись из-за коровы
В Бурятии три автомобиля столкнулись из-за коровы
Происшествия, 16.09.2023
ДТП произошло на федеральной трассе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^