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В Улан-Удэ умер водитель, пострадавший в ДТП с маршруткой

В Улан-Удэ умер водитель, пострадавший в ДТП с маршруткой
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Он выехал на полосу встречного движения

В Улан-Удэ мужчина, получивший травмы в столкновении легкового автомобиля и маршрутки, умер. Об этом сегодня сообщили в УГИБДД по Бурятии.

ДТП произошло вчера утром, 17 сентября, на улице Бограда.

- 45-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Фиат Дукато» под управлением водителя 1953 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался, - сообщили в Госавтоинспекции.

Водитель маршрутки получил травмы различной степени тяжести.

В эти выходные в Бурятии зафиксирован всплеск смертельных ДТП. Как сообщал «Байкал-Dailу», 17 сентября в Тарбагатайском районе произошло страшное ДТП, унёсшее жизни сразу трёх подростков. Автомобиль, в котором они ехали, завалило бетонными плитами. На месте погибли девочка 14 лет, мальчики 14 и 16 лет.

В субботу ночью, 16 сентября, в Кяхтинском районе погибла 15-летняя школьница. Она ехала за рулём легковушки, везя компанию подростков.

ДТП смерть

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