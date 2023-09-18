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В Бурятии в страшном ДТП погибли три подростка

В Бурятии в страшном ДТП погибли три подростка
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии, УГИБДД
Автомобиль завалило бетонными плитами

Вечером в воскресенье, 17 сентября, в Тарбагатайском районе Бурятии произошло страшное ДТП, унёсшее жизни трёх подростков. 

Трагедия произошла в посёлке Николаевский.

- На улице Октябрьская водитель 2001 года рождения не справилась с управлением и совершила наезд на бетонный забор. В результате бетонные плиты упали на автомобиль. Пассажиры были зажаты, - сообщается в районной группе «Тарбагатай-инфо».

На месте погибли девочка 14 лет, мальчики 14 и 16 лет. Ещё один мальчик 15 лет госпитализирован в больницу в Улан-Удэ в состоянии комы, сообщили в УГИБДД по Бурятии. 

Установлено, что девушка, управлявшая «Хондой» не имеет водительских прав. 


Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого ДТП, в котором погибли сразу три человека, было зарегистрировано в конце июня в Селенгинском районе, когда автомобиль УАЗ упал с обрыва в реку Темник.
ДТП смерть

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