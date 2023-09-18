В Бурятии в страшном ДТП погибли три подростка

Вечером в воскресенье, 17 сентября, в Тарбагатайском районе Бурятии произошло страшное ДТП, унёсшее жизни трёх подростков.
Трагедия произошла в посёлке Николаевский.
- На улице Октябрьская водитель 2001 года рождения не справилась с управлением и совершила наезд на бетонный забор. В результате бетонные плиты упали на автомобиль. Пассажиры были зажаты, - сообщается в районной группе «Тарбагатай-инфо».
На месте погибли девочка 14 лет, мальчики 14 и 16 лет. Ещё один мальчик 15 лет госпитализирован в больницу в Улан-Удэ в состоянии комы, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Установлено, что девушка, управлявшая «Хондой» не имеет водительских прав.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого ДТП, в котором погибли сразу три человека, было зарегистрировано в конце июня в Селенгинском районе, когда автомобиль УАЗ упал с обрыва в реку Темник.