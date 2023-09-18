Ещё три подростка получили травмы
В субботу ночью, 16 сентября, в Кяхтинском районе Бурятии в ДТП погибла 15-летняя школьница. Она ехала за рулём легковушки, везя компанию подростков.
- Около 22 часов 15-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла» в 2 км от села Унгуркуй не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП школьница от полученных травм скончалась на месте аварии, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Ещё три пассажира – мальчики в возрасте 13, 14 и 17 лет – получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в воскресенье, 17 сентября, в Тарбагатайском районе произошло страшное ДТП, унёсшее жизни сразу трёх подростков. Автомобиль, в котором они ехали, завалило бетонными плитами. На месте погибли девочка 14 лет, мальчики 14 и 16 лет.
В Бурятии школьница села за руль автомобиля и погибла в ДТП
Происшествия, Фото:
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