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В Бурятии школьница села за руль автомобиля и погибла в ДТП

В Бурятии школьница села за руль автомобиля и погибла в ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ещё три подростка получили травмы

В субботу ночью, 16 сентября, в Кяхтинском районе Бурятии в ДТП погибла 15-летняя школьница. Она ехала за рулём легковушки, везя компанию подростков.

- Около 22 часов 15-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла» в 2 км от села Унгуркуй не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП школьница от полученных травм скончалась на месте аварии, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Ещё три пассажира – мальчики в возрасте 13, 14 и 17 лет – получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в воскресенье, 17 сентября, в Тарбагатайском районе произошло страшное ДТП, унёсшее жизни сразу трёх подростков. Автомобиль, в котором они ехали, завалило бетонными плитами. На месте погибли девочка 14 лет, мальчики 14 и 16 лет.


ДТП смерть

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