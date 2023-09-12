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Улан-удэнец пытался заживо сжечь бывшую жену и маленьких детей

Улан-удэнец пытался заживо сжечь бывшую жену и маленьких детей
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Поджигатель мстил за то, что женщина его бросила

Вечером 2 сентября в ДСНТ «Сосновый» в Улан-Удэ загорелся деревянный дом. В момент пожара внутри находились 28-летняя женщина, двое её детей (3 и 8 лет), а также гостившая подруга с маленьким ребёнком. Все они спаслись чудом.

Осмотрев место возгорания, специалисты установили, что дом подожгли. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершённое общеопасным способом.

Вскоре поджигатель был установлен – неоднократно судимый 33-летний бывший сожитель женщины. Установлено, что на страшное преступление он пошёл из мести. Незадолго до этого возлюбленная рассталась с мужчиной, так как он нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Не смирившись, мужчина требовал, чтобы они вновь сошлись, при этом угрожал убийством. Но всякий раз получал отказы.

Вечером 2 сентября он решил выполнить угрозу. Прокравшись на веранду, он поджёг диван, стоявший у входной двери. Мужчина сделал это намеренно, чтобы дверь оказалась объята пламенем, а его бывшая семья не смогла выбраться наружу.

Людей спасла счастливая случайность. Неожиданно им в этот момент гостившей подруге позвонили, и она начала спешно собираться домой. Открыла дверь и увидела пламя.

Женщины и дети вовремя эвакуировались из дома через окно, не успев надышаться дымом. Никто из них не пострадал.

Поджигатель к тому времени убедился, что веранда полыхает и с места происшествия уже скрылся. Его задержали через несколько дней.

- На допросе мужчина дал показания об обстоятельствах поджога дома. На основании собранных в ходе первоначальных доказательств ему уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», осенью 2022 года в Иволгинском районе Бурятии перед судом предстал 37-летний мужчина, который также пытался заживо сжечь бывшую жену и двух детей. Он подпёр дверь ломом, а из окон люди бы не выбрались, так как на них стоят решётки. Эта семья также спаслась чудом: страшные крики услышали четверо студентов, которые, на счастье, отдыхали неподалёку. Они кинулись на помощь и отогнули решётку на одном из окон. Преступник получил 9,5 лет лишения свободы.
пожар Поджог покушение на убийство

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