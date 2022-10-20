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Жителя Бурятии осудили за попытку заживо сжечь экс-жену с детьми

Жителя Бурятии осудили за попытку заживо сжечь экс-жену с детьми
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Чтобы семья не выбралась, поджигатель подпер дверь ломом

В Иволгинском районе Бурятии перед судом предстал 37-летний мужчина, который пытался заживо сжечь бывшую жену и двух детей.

Как сообщал «Байкал-Daily», страшное преступление произошло 23 мая в селе Сотниково. Весь день мужчина распивал алкоголь в Улан-Удэ, а вечером приехал к бывшей сожительнице, живущей в пригороде. Однако женщина домой его не пустила и попросила уехать.

Мужчина ещё некоторое время стучал в зарешёченные окна, через которые видел, что внутри находятся также двое детей, 7 и 15 лет.

Затем пьяный мужчина с помощью металлического лома подпер входную дверь. А после поджёг паклю, которую нашёл на веранде, и бросил её на стоявший там же диван. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям дома и охватил крышу.

Поджигатель остался во дворе и спокойно наблюдал за происходящим. Женщина с детьми из-за решёток на окнах и подпертой двери не могли выбраться наружу. Они кричали через окно и умоляли их выпустить, но мужчина не реагировал.

Семья спаслась чудом. Страшные крики услышали четверо студентов, которые, на счастье, отдыхали неподалёку на берегу реки. Они кинулись на помощь, отогнули решётку на одном из окон. Сперва вызволили из дома детей, а затем помогли выбраться их матери. Никто в итоге серьёзно не пострадал.

Поджигатель к этому времени скрылся с места, но вскоре был задержан.

В следственном управлении СК России по Бурятии сообщили, что суд признал мужчину виновным по статьям «Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью и общеопасным способом в отношении двух и более лиц, в том числе в отношении малолетнего» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия».

Приговором суда мужчине назначено 9,5 лет в колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании с осуждённого 2,5 млн рублей в счет компенсации за сгоревший дом и моральный ущерб.


покушение на убийство

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