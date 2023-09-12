Под Иркутском грузовик насмерть сбил велосипедиста

Мужчина погиб на месте



В селе Хомутово под Иркутском погиб пожилой велосипедист. Днём 11 сентября его насмерть сбил водитель грузовика.



- 60-летний водитель «Исудзу», двигаясь по улице Кирова, допустил наезд на велосипедиста. В результате ДТП пожилой мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



Полицейские проводят всестороннюю проверку, устанавливая все обстоятельства и причины происшествия.

