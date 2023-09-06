В Иркутске посетитель скалодрома погиб, упав с высоты

У него оборвался трос подстраховки



В Иркутске возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после смерти мужчины, который сорвался со скалодрома в спортивном клубе. Мужчина упал с 15-метровой высоты из-за обрыва страховочного троса.



Как сообщило следственное управление СК России по Иркутской области, трагедия произошла летом.



- По версии следствия, 23 июля при посещении скалодрома мужчина упал с 15-метровой высоты в результате обрыва троса автостраховки. Пострадавший был госпитализирован в больницу с переломами ног и другими травмами. 14 августа 43-летний мужчина скончался, - говорится в сообщении.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Сотрудники и руководство спортивного клуба допрошены. Изучается документация по технике безопасности, специалисты проверяют исправность оборудования.



