У него оборвался трос подстраховки
В Иркутске возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после смерти мужчины, который сорвался со скалодрома в спортивном клубе. Мужчина упал с 15-метровой высоты из-за обрыва страховочного троса.
Как сообщило следственное управление СК России по Иркутской области, трагедия произошла летом.
- По версии следствия, 23 июля при посещении скалодрома мужчина упал с 15-метровой высоты в результате обрыва троса автостраховки. Пострадавший был госпитализирован в больницу с переломами ног и другими травмами. 14 августа 43-летний мужчина скончался, - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Сотрудники и руководство спортивного клуба допрошены. Изучается документация по технике безопасности, специалисты проверяют исправность оборудования.
В Иркутске посетитель скалодрома погиб, упав с высоты
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