Житель Бурятии объяснил убийство самообороной

Он до смерти избил обидчика



44-летний житель Селенгинского района Бурятии, до смерти забивший односельчанина, получил 6,5 лет лишения свободы.



Мужчина проживал в улусе Тохой. В декабре 2022 года его родной брат поссорился с односельчанином. В итоге вечером братья вдвоём отправились на «разборки».



- Придя к мужчине домой, злоумышленник нанёс ему множественные удары кулаками, ногами по различным частям тела. В результате полученных повреждений через некоторое время потерпевший скончался, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



После задержания сельчанин выдвинул версию о самообороне: якобы во время потасовки потерпевший нанёс ему ножевое ранение руки. Но свидетели драки его слова опровергли. В итоге мужчина признал вину при окончательном обвинении и отказался от предыдущей версии.



Приговором суда ему назначено 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

