Он до смерти избил обидчика
44-летний житель Селенгинского района Бурятии, до смерти забивший односельчанина, получил 6,5 лет лишения свободы.
Мужчина проживал в улусе Тохой. В декабре 2022 года его родной брат поссорился с односельчанином. В итоге вечером братья вдвоём отправились на «разборки».
- Придя к мужчине домой, злоумышленник нанёс ему множественные удары кулаками, ногами по различным частям тела. В результате полученных повреждений через некоторое время потерпевший скончался, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
После задержания сельчанин выдвинул версию о самообороне: якобы во время потасовки потерпевший нанёс ему ножевое ранение руки. Но свидетели драки его слова опровергли. В итоге мужчина признал вину при окончательном обвинении и отказался от предыдущей версии.
Приговором суда ему назначено 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Житель Бурятии объяснил убийство самообороной
Происшествия, Фото:
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