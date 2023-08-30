После смерти пятилетней девочки возбудили уголовное дело о халатности
В Улан-Удэ следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту бездействия должностных лиц комитета городского хозяйства администрации города, повлекшего гибель ребёнка. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Речь идёт о ДТП, в котором погиб малолетний ребёнок. Наезд произошёл на «зебре».
- Разметка нерегулируемого пешеходного перехода в ходе эксплуатации стала недостаточно различима, не соответствовала требованиям ГОСТ. Ненадлежащая организации работ по содержанию дорог местного значения должностными лицами уполномоченного комитета администрации и отсутствие контроля за нанесением дорожной разметки на пешеходных переходах привели к нарушению правил дорожного движения. Ранее прокуратурой республики должностные лица комитета были предостережены о недопустимости нарушений законодательства в данной сфере. По материалам прокуратуры республики по факту бездействия должностных лиц комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека», - говорится в сообщении прокуратуры Бурятии.
В свою очередь, источник «Байкал-Daily» сообщил, что речь идёт о ДТП, произошедшем 22 июля на на улице Егорова на Верхней Берёзовке. Днём водитель «Ниссан Альмера» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 28-летнюю женщину и её пятилетнюю дочь. Малышка скончалась в машине скорой помощи.
Чиновникам мэрии Улан-Удэ грозит уголовка из-за гибели девочки на «зебре»
Происшествия, Фото:
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