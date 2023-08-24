Пострадавший находится в больнице
На станции Шилка Забайкальского края машинист автокрана получил ожоги, зацепив контактную сеть стрелой во время монтажа железнодорожного моста.
- По предварительным данным, 23 августа на станции Шилка Забайкальской железной дороги при проведении работ по монтажу железнодорожного моста стрелой автокрана повреждён провод контактной сети, вследствие чего машинист автокрана получил ожоги. В настоящее время пострадавший доставлен в медицинское учреждение, - сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Транспортная прокуратура даст оценку соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства об охране труда, о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Отмечается, что происшествие на движение поездов по не повлияло.
В Забайкалье машинист автокрана получил ожоги, задев стрелой провода
Происшествия, Фото:
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