23 августа

22 августа

Популярное

В Иркутской области двое подростков угнали трактор

В Иркутской области двое подростков угнали трактор
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Они хотели продать трактор на запчасти

Утром 22 августа в полицию обратился 37-летний местный житель деревни Прохоровка Осинского района Иркутской области. Он рассказал, что у него угнали трактор, стоявший за оградой дома.

Полицейские вскоре задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте 14 и 17 лет. На допросе подростки пояснили, что угнали трактор, чтобы разобрать его на запчасти и продать.

- Трактор обнаружен в лесу в одном километре от места преступления, там подростки планировали осуществить задуманное, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кроме того, на родителей задержанных составили административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

угон кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в зоне ЧС открыли сквозное движение по БАМу
В Бурятии в зоне ЧС открыли сквозное движение по БАМу
Происшествия, 23.08.2023
Восстановительные работы удалось завершить раньше срока
В Улан-Удэ в тройном ДТП погибла женщина
В Улан-Удэ в тройном ДТП погибла женщина
Происшествия, 23.08.2023
Водитель «Тойоты» вылетел на «встречку»
В Бурятии вышедшая из берегов река затопила дорогу
В Бурятии вышедшая из берегов река затопила дорогу
Происшествия, 23.08.2023
Автомобилистов пока призвали ездить по другой трассе
В Иркутской области участковый спас слепую пенсионерку из горящего дома
В Иркутской области участковый спас слепую пенсионерку из горящего дома
Происшествия, 23.08.2023
Он первым оказался возле горящего дома и бросился на помощь
В Бурятии сотрудница полиции стреляла, чтобы остановить пьяного за рулём
В Бурятии сотрудница полиции стреляла, чтобы остановить пьяного за рулём
Происшествия, 23.08.2023
В ходе погони нарушитель создавал аварийные ситуации на дороге
В Бурятии продолжают искать двух утонувших детей
В Бурятии продолжают искать двух утонувших детей
Происшествия, 23.08.2023
В районы, где они ушли под воду, выдвинулись спасатели
В Бурятии произошло два ДТП с детьми
В Бурятии произошло два ДТП с детьми
Происшествия, 23.08.2023
Пострадавшие госпитализированы
Жительницу Бурятии осудили за ложный донос на мужа
Жительницу Бурятии осудили за ложный донос на мужа
Происшествия, 23.08.2023
Женщина даже выдала полицейскому нож
В Иркутской области 20-летнего курьера мошенников посадили на пять лет
В Иркутской области 20-летнего курьера мошенников посадили на пять лет
Происшествия, 23.08.2023
Молодой человек забрал свыше 600 тысяч у обманутых пенсионеров
В районе Бурятии собаки за лето покусали 14 человек
В районе Бурятии собаки за лето покусали 14 человек
Происшествия, 23.08.2023
Их владельцев оштрафовали на 21 тысячу рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^