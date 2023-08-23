В Иркутской области двое подростков угнали трактор

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Они хотели продать трактор на запчасти



Утром 22 августа в полицию обратился 37-летний местный житель деревни Прохоровка Осинского района Иркутской области. Он рассказал, что у него угнали трактор, стоявший за оградой дома.



Полицейские вскоре задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте 14 и 17 лет. На допросе подростки пояснили, что угнали трактор, чтобы разобрать его на запчасти и продать.



- Трактор обнаружен в лесу в одном километре от места преступления, там подростки планировали осуществить задуманное, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кроме того, на родителей задержанных составили административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.



