Они хотели продать трактор на запчасти
Утром 22 августа в полицию обратился 37-летний местный житель деревни Прохоровка Осинского района Иркутской области. Он рассказал, что у него угнали трактор, стоявший за оградой дома.
Полицейские вскоре задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте 14 и 17 лет. На допросе подростки пояснили, что угнали трактор, чтобы разобрать его на запчасти и продать.
- Трактор обнаружен в лесу в одном километре от места преступления, там подростки планировали осуществить задуманное, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кроме того, на родителей задержанных составили административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
В Иркутской области двое подростков угнали трактор
Происшествия, Фото:
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