Жительница Иркутской области задушила бывшего мужа и закопала в лесу

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Женщина сама заявила о пропаже экс-супруга



В Нижнеудинске задержана 49-летняя женщина по обвинению в убийстве 34-летнего бывшего мужа.



По версии следствия, бывшие супруги, хоть и были в разводе, продолжали жить вместе. 9 июня произошла очередная семейная ссора. Когда мужчина уснул, женщина задушила его подушкой.



После убийства она решила замести следы. Убийца вывезла труп на автомобиле в лес, где закопала. Спустя 20 дней женщина заявила о безвестном исчезновении супруга, показав полицейским скриншоты сымитированной переписки.



20 августа в лесу вблизи посёлка Новокиевск Нижнеудинского района местный житель обнаружил тело мужчины и сообщил в полицию.



- На допросе женщина дала признательные показания. Она задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Расследование уголовного дела продолжается.

