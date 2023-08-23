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Жительница Иркутской области задушила бывшего мужа и закопала в лесу

Жительница Иркутской области задушила бывшего мужа и закопала в лесу
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Женщина сама заявила о пропаже экс-супруга

В Нижнеудинске задержана 49-летняя женщина по обвинению в убийстве 34-летнего бывшего мужа.

По версии следствия, бывшие супруги, хоть и были в разводе, продолжали жить вместе. 9 июня произошла очередная семейная ссора. Когда мужчина уснул, женщина задушила его подушкой.

После убийства она решила замести следы. Убийца вывезла труп на автомобиле в лес, где закопала. Спустя 20 дней женщина заявила о безвестном исчезновении супруга, показав полицейским скриншоты сымитированной переписки.

20 августа в лесу вблизи посёлка Новокиевск Нижнеудинского района местный житель обнаружил тело мужчины и сообщил в полицию.

- На допросе женщина дала признательные показания. Она задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Расследование уголовного дела продолжается.
убийство

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