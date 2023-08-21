В Иркутской области девять часов искали любительницу «тихой охоты»

Женщина ушла вглубь леса и заблудилась
В воскресенье, 20 августа 41-летняя жительница посёлка Балаганск Заларинского района Иркутской области со своими знакомыми пошла в лес за грибами.
Вечером она углубилась в чащу леса и перестала откликаться. После двух часов самостоятельных безрезультатных поисков компания грибников сообщила о случившемся в полицию.
На розыск пропавшей были ориентированы оперативники и наружные службы полиции Заларинского района, а также добровольцы из числа местных жителей. Они прочёсывали лес девять часов.
Вышла женщина из леса самостоятельно к берегу Братского водохранилища, вблизи деревни Метляево. Она поблагодарила всех, кто искал и переживал за её судьбу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
- Я ушла в гущу леса, потеряла ориентир, не могла выбраться. Начало темнеть, я больше не стала искать выход, сидела на одном месте, - рассказала женщина.
Стоит отметить, что в районе розыска имеется телефонная связь, но женщина телефон с собой не взяла.
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Происшествия, Фото:
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