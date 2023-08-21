21 августа

20 августа

Популярное

В Иркутской области девять часов искали любительницу «тихой охоты»

В Иркутской области девять часов искали любительницу «тихой охоты»
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Женщина ушла вглубь леса и заблудилась

В воскресенье, 20 августа 41-летняя жительница посёлка Балаганск Заларинского района Иркутской области со своими знакомыми пошла в лес за грибами.

Вечером она углубилась в чащу леса и перестала откликаться. После двух часов самостоятельных безрезультатных поисков компания грибников сообщила о случившемся в полицию.

На розыск пропавшей были ориентированы оперативники и наружные службы полиции Заларинского района, а также добровольцы из числа местных жителей. Они прочёсывали лес девять часов.

Вышла женщина из леса самостоятельно к берегу Братского водохранилища, вблизи деревни Метляево. Она поблагодарила всех, кто искал и переживал за её судьбу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Я ушла в гущу леса, потеряла ориентир, не могла выбраться. Начало темнеть, я больше не стала искать выход, сидела на одном месте, - рассказала женщина.

Стоит отметить, что в районе розыска имеется телефонная связь, но женщина телефон с собой не взяла.
пропавшие без вести

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в зоне ЧС застряли более 200 пассажиров поездов
В Бурятии в зоне ЧС застряли более 200 пассажиров поездов
Происшествия, 21.08.2023
Уровень реки, размывшей железнодорожные пути, снижается
В Улан-Удэ подтоплено более 30 участков
В Улан-Удэ подтоплено более 30 участков
Происшествия, 21.08.2023
В столице Бурятии вновь ожидается подъём Селенги
Мошенники похитили у жительницы Бурятии 7 млн рублей
Мошенники похитили у жительницы Бурятии 7 млн рублей
Происшествия, 21.08.2023
Женщина приехала в Иркутск и планировала купить там квартиру
В Улан-Удэ пытались украсть гараж со штрафстоянки
В Улан-Удэ пытались украсть гараж со штрафстоянки
Происшествия, 21.08.2023
На территорию вечером заехала «воровайка»
Житель Бурятии ограбил 16-летнего подростка на улице
Житель Бурятии ограбил 16-летнего подростка на улице
Происшествия, 21.08.2023
Грабитель подумал, что юноша его сфотографировал
Житель Бурятии угнал машину со спящим внутри хозяином
Житель Бурятии угнал машину со спящим внутри хозяином
Происшествия, 21.08.2023
Владелец авто проснулся только в момент ДТП  
В Иркутской области погиб вахтовик
В Иркутской области погиб вахтовик
Происшествия, 21.08.2023
Водитель фронтального погрузчика упал в обрыв
В зоне ЧС на севере Бурятии таинственно пропал железнодорожник
В зоне ЧС на севере Бурятии таинственно пропал железнодорожник
Происшествия, 21.08.2023
К поискам мужчины уже подключились волонтёры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^