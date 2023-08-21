21 августа

20 августа

Популярное

В Иркутске осудили мужчину, до смерти избившего парня по подозрению в сбыте наркотиков

В Иркутске осудили мужчину, до смерти избившего парня по подозрению в сбыте наркотиков
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Драка произошла ещё в 2014 году

35-летний иркутянин, до смерти избивший парня, получил восемь лет колонии.

Всё произошло в августе 2014 года в посёлке Вересовка. Трое друзей жестоко избили молодого человека, которого заподозрили в распространении наркотиков. От полученных травм он скончался.

Тогда сотрудники полиции установили лишь двоих подозреваемых. Третий соучастник преступления скрывался от следствия. В сентябре 2022 года мужчину задержали следователи СК.

- Его приговорили у восьми годам колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в зоне ЧС застряли более 200 пассажиров поездов
В Бурятии в зоне ЧС застряли более 200 пассажиров поездов
Происшествия, 21.08.2023
Уровень реки, размывшей железнодорожные пути, снижается
В Улан-Удэ подтоплено более 30 участков
В Улан-Удэ подтоплено более 30 участков
Происшествия, 21.08.2023
В столице Бурятии вновь ожидается подъём Селенги
Мошенники похитили у жительницы Бурятии 7 млн рублей
Мошенники похитили у жительницы Бурятии 7 млн рублей
Происшествия, 21.08.2023
Женщина приехала в Иркутск и планировала купить там квартиру
В Улан-Удэ пытались украсть гараж со штрафстоянки
В Улан-Удэ пытались украсть гараж со штрафстоянки
Происшествия, 21.08.2023
На территорию вечером заехала «воровайка»
Житель Бурятии ограбил 16-летнего подростка на улице
Житель Бурятии ограбил 16-летнего подростка на улице
Происшествия, 21.08.2023
Грабитель подумал, что юноша его сфотографировал
Житель Бурятии угнал машину со спящим внутри хозяином
Житель Бурятии угнал машину со спящим внутри хозяином
Происшествия, 21.08.2023
Владелец авто проснулся только в момент ДТП  
В Иркутской области погиб вахтовик
В Иркутской области погиб вахтовик
Происшествия, 21.08.2023
Водитель фронтального погрузчика упал в обрыв
В зоне ЧС на севере Бурятии таинственно пропал железнодорожник
В зоне ЧС на севере Бурятии таинственно пропал железнодорожник
Происшествия, 21.08.2023
К поискам мужчины уже подключились волонтёры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^