В Иркутске осудили мужчину, до смерти избившего парня по подозрению в сбыте наркотиков

Драка произошла ещё в 2014 году



35-летний иркутянин, до смерти избивший парня, получил восемь лет колонии.



Всё произошло в августе 2014 года в посёлке Вересовка. Трое друзей жестоко избили молодого человека, которого заподозрили в распространении наркотиков. От полученных травм он скончался.



Тогда сотрудники полиции установили лишь двоих подозреваемых. Третий соучастник преступления скрывался от следствия. В сентябре 2022 года мужчину задержали следователи СК.



- Его приговорили у восьми годам колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



