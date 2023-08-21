Драка произошла ещё в 2014 году
35-летний иркутянин, до смерти избивший парня, получил восемь лет колонии.
Всё произошло в августе 2014 года в посёлке Вересовка. Трое друзей жестоко избили молодого человека, которого заподозрили в распространении наркотиков. От полученных травм он скончался.
Тогда сотрудники полиции установили лишь двоих подозреваемых. Третий соучастник преступления скрывался от следствия. В сентябре 2022 года мужчину задержали следователи СК.
- Его приговорили у восьми годам колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске осудили мужчину, до смерти избившего парня по подозрению в сбыте наркотиков
Происшествия, Фото:
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