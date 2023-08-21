В Иркутской области 11-летний ребёнок на квадроцикле сбил мальчика

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Пострадавший доставлен в больницу



20 августа в селе Покосное Братского района Иркутской области произошло ДТП с участием ребёнка-водителя квадроцикла, сообщила областная Госавтоинспекция.



Установлено, что 11-летний мальчик, управляя квадроциклом Linhai, наехал на 12-летнего мальчика, который шёл по краю проезжей части.



В результате ДТП пострадавший получил различные травмы и был доставлен в детскую городскую больницу Братска.



Проводится проверка, решается вопрос о привлечении родителей юного водителя к административной ответственности.



С начала года в Иркутской области зарегистрировано 230 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 15 детей погибли и 251 ребёнок травмирован.





