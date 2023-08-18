Ущерб составил 185 тысяч рублей
В дежурную часть отдела полиции №1 в Улан-Удэ поступило сообщение от 60-летнего горожанина о краже. Мужчина рассказал, что пока находился в павильоне с фруктами на проспекте Автомобилистов, неизвестный украл из его автомобиля фирменную сумку. В ней были портмоне с банковскими картами, 15 тысяч рублей, брендовые очки, подарочная карта в детский магазин, паспорт и документы. Ущерб составил 185 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Потерпевший видел, как вор уехал на автомобиле «Тайота Королла» в сторону посёлка Восточный.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Криминалист обнаружил на водительской двери следы предполагаемого преступника.
Оперативники уголовного розыска установили автомобиль, на котором передвигался злоумышленник. Вскоре водитель – 30-летний горожанин – был задержан.
Мужчина пояснил следователю, что сидел в своём автомобиле, припаркованном рядом с павильоном. Он увидел, как к торговой точке подъехал дорогой внедорожник, водитель которого зашёл в павильон с фруктами и не закрыл автомобиль. В этот момент он решил совершить кражу: незаметно подошёл к водительской двери и, заглянув в автомобиль, увидел сумку. Стащив её, мужчина поехал домой.
Украденное имущество изъяли и вернули законному владельцу.
Подозреваемый ранее судим за имущественное преступление, не работает. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец украл из внедорожника дорогую сумку
Происшествия, Фото:
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