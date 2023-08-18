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В Бурятии в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист

В Бурятии в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подростка госпитализировали

Накануне, 17 августа, на дорогах Бурятии зарегистрировано 33 аварии с механическими повреждениями транспортных средств. В Кабанском районе произошло ДТП, в котором пострадал 15-летний подросток, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Юноша попал в аварию в посёлке Селенгинск. Не имея на то прав, он сел за руль мотоцикла «ИЖ Юпитер 2». На технологической дороге юный водитель не справился с управлением и врезался в электроопору.

- В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в медучреждение, - уточнили в Госавтоинспекции.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 16 августа, в Джидинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП: погибла 24-летняя пассажирка автомобиля, который врезался в забор.
ДТП мотоциклисты

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