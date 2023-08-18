Подростка госпитализировали
Накануне, 17 августа, на дорогах Бурятии зарегистрировано 33 аварии с механическими повреждениями транспортных средств. В Кабанском районе произошло ДТП, в котором пострадал 15-летний подросток, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Юноша попал в аварию в посёлке Селенгинск. Не имея на то прав, он сел за руль мотоцикла «ИЖ Юпитер 2». На технологической дороге юный водитель не справился с управлением и врезался в электроопору.
- В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в медучреждение, - уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 16 августа, в Джидинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП: погибла 24-летняя пассажирка автомобиля, который врезался в забор.
В Бурятии в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист
Происшествия, Фото:
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