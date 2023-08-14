Школьник погиб, катаясь на снегокате, прицепленном к автомобилю
В Усолье-Сибирском осуждён 18-летний молодой человек, совершивший смертельное ДТП.
1 декабря прошлого года в посёлке Железнодорожный молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-21061, прицепил к машине снегокат, на котором катал школьника. Водитель, не выбрав безопасную скорость движения, допустил занос автомобиля, в результате чего снегокат выехал на встречную полосу движения и столкнулся с иномаркой.
15-летний подросток скончался до приезда скорой помощи, в результате тупой сочетанной травмы головы, груди, правых верхней и нижней конечностей с острой обильной кровопотерей.
Сотрудники правоохранительных органов, установили, что автомобилист не имел водительского удостоверения.
Накануне судом подсудимый признан виновным. Его приговорили к пяти годам в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области 18-летнего парня посадили на пять лет за смертельное ДТП
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Больные ели мясо тарбагана, монгольского сурка
Школьник погиб, катаясь на снегокате, прицепленном к автомобилю
Тела погибших из горящего дома вынесли соседи
В селе действует карантин
Мужчины весь день выпивали
Следователи возбудили уголовное дело
По аварийности на дорогах республика оказалась не на лучших позициях
Пострадавший работал болгаркой
Все их покусали ядовитые змеи в разных районах
Тело погибшего на берег подняли очевидцы
Кражу он совершил ночью
Огонь охватил баню и гараж на одной из улиц
Вор также был пьян
Юноша после случившегося сам пришёл в полицию
Теперь гусиноозёрцы боятся, что рептилии могли обустроить поблизости целое логово