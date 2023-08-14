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В Иркутской области 18-летнего парня посадили на пять лет за смертельное ДТП

В Иркутской области 18-летнего парня посадили на пять лет за смертельное ДТП
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Школьник погиб, катаясь на снегокате, прицепленном к автомобилю

В Усолье-Сибирском осуждён 18-летний молодой человек, совершивший смертельное ДТП.

1 декабря прошлого года в посёлке Железнодорожный молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-21061, прицепил к машине снегокат, на котором катал школьника. Водитель, не выбрав безопасную скорость движения, допустил занос автомобиля, в результате чего снегокат выехал на встречную полосу движения и столкнулся с иномаркой.

15-летний подросток скончался до приезда скорой помощи, в результате тупой сочетанной травмы головы, груди, правых верхней и нижней конечностей с острой обильной кровопотерей.

Сотрудники правоохранительных органов, установили, что автомобилист не имел водительского удостоверения.

Накануне судом подсудимый признан виновным. Его приговорили к пяти годам в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
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