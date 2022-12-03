За рулём машины был 18-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения
В Усольском районе Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека, подозреваемого в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, совершённом лицом, не имеющим права управления транспортными средствами.
По версии следствия, 1 декабря 15-летний школьник катался на снегокате, зацепленном верёвкой за автомобиль «ВАЗ». За рулём машины находился его 18-летний знакомый, не имеющий водительского удостоверения. Во время маневра снегокат выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Следователи СК допрашивают подозреваемого. Расследование продолжается, - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.
В Иркутской области школьник погиб, катаясь на зацепленном за авто снегокате
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 03.12.2022
За рулём машины был 18-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения
Происшествия, 03.12.2022
Находившиеся в грузовике люди не пострадали
Женщина переходила дорогу в нескольких метрах от «зебры»
Юный убийца нанёс жертве более 70 повреждений
Молодой человек хотел съездить по своим делам
В последний раз мужчина попался пьяным за рулём в октябре
Всё произошло из-за перекала дымоходной трубы
Мужчина оборудовал в квартире необходимое оборудование
После аварии медики осмотрели двух детей и женщину
Тело нашли пожарные
Женщина также хотела «доставить работу полицейским»
В огне погибли курицы, свиньи и козы
Девочку отправили в больницу
Один пассажир попал под пулю, но выжил
Мужчину задержали при получении посылок на почте