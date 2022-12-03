В Иркутской области школьник погиб, катаясь на зацепленном за авто снегокате

За рулём машины был 18-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения



В Усольском районе Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека, подозреваемого в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, совершённом лицом, не имеющим права управления транспортными средствами.



По версии следствия, 1 декабря 15-летний школьник катался на снегокате, зацепленном верёвкой за автомобиль «ВАЗ». За рулём машины находился его 18-летний знакомый, не имеющий водительского удостоверения. Во время маневра снегокат выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.



- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Следователи СК допрашивают подозреваемого. Расследование продолжается, - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.





