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В Иркутской области школьник погиб, катаясь на зацепленном за авто снегокате

В Иркутской области школьник погиб, катаясь на зацепленном за авто снегокате
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За рулём машины был 18-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения

В Усольском районе Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека, подозреваемого в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, совершённом лицом, не имеющим права управления транспортными средствами.

По версии следствия, 1 декабря 15-летний школьник катался на снегокате, зацепленном верёвкой за автомобиль «ВАЗ». За рулём машины находился его 18-летний знакомый, не имеющий водительского удостоверения. Во время маневра снегокат выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Следователи СК допрашивают подозреваемого. Расследование продолжается, - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.


следователи

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