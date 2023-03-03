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В Иркутской области перед судом предстанет виновник смертельного ДТП

В Иркутской области перед судом предстанет виновник смертельного ДТП
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Школьник погиб, катаясь на снегокате, прицепленном к автомобилю

В Иркутской области предстанет перед судом житель города Усолье-Сибирское. Молодого человека обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами».

Как сообщал «Байкал-Daily», страшный инцидент произошёл 1 декабря 2022 года. 15-летний школьник катался на снегокате, зацепленном верёвкой за автомобиль «ВАЗ». За рулём машины находился его 18-летний знакомый, не имеющий водительского удостоверения. Вовремя манёвра снегокат выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

- Смерть 15-летнего юноши последовала до приезда скорой медицинской помощи, в результате тупой сочетанной травмы головы, груди, правых верхней и нижней конечностей с острой обильной кровопотерей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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