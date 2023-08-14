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В Бурятии стали известны подробности ЧП со взрывом пороха

В Бурятии стали известны подробности ЧП со взрывом пороха
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавший работал болгаркой

Как сообщал «Байкал-Dailу», 12 августа в селе Елань Кабанского района Бурятии в жилом доме взорвался порох – в результате инцидента пострадали два человека.

Сегодня в республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили подробности произошедшего. Выяснилось, что порох лежал в сейфе, а взорвался, когда сейф принялись вскрывать болгаркой.

- По предварительным данным, причиной взрыва и последующего возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Пострадавший при помощи углошлифовальной машины пытался распилить железный сейф. Внутри сейфа находились патроны, наполненные порохом, - сообщили в ведомстве.

Очевидцы услышали звук взрыва и незамедлительно сообщили о произошедшем по номеру 112.

На момент прибытия пожарных внутри дома наблюдалось сильное задымление, открытого горения не было. Для ликвидации очага возгорания и его последствий пожарным потребовалось 19 минут.

В результате пожара повреждена стена в комнате, кровать и матрас; из-за взрыва частично обрушилась межкомнатная перегородка.

В больницу с ожогами 4-й степени был доставлен мужчина. Также с ожогами кистей был госпитализирован ещё один пострадавший.

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