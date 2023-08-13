В Бурятии при взрыве пороха пострадали два человека

Инцидент произошёл в жилом доме



Взрыв пороха произошёл в жилом доме в селе Елань Кабанского района Бурятии. В результате инцидента начался пожар, пострадали два человека.



- 12 августа в 11:17 произошёл взрыв пороха в сейфе в доме. В результате пожара повреждены стена, матрас и кровать. Пострадали два человека, - сообщается в районной группе «Кабанск-инфо».



Пострадавшие госпитализированы в больницу.



Информация уточняется.

