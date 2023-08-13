Инцидент произошёл в жилом доме
Взрыв пороха произошёл в жилом доме в селе Елань Кабанского района Бурятии. В результате инцидента начался пожар, пострадали два человека.
- 12 августа в 11:17 произошёл взрыв пороха в сейфе в доме. В результате пожара повреждены стена, матрас и кровать. Пострадали два человека, - сообщается в районной группе «Кабанск-инфо».
Пострадавшие госпитализированы в больницу.
Информация уточняется.
В Бурятии при взрыве пороха пострадали два человека
Происшествия, Фото:
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