Похитители вывезли свою жертву в лес и издевались
Трём жителям Заиграевского района Бурятии в возрасте от 21 до 23 лет вынесли приговор за похищение человека.
- Они признаны виновными в похищении человека, совершённом группой лиц по предварительному сговору и в самоуправстве, совершённом с применением насилия. Приговором суда одному из молодых людей назначено 6,5 лет лишения свободы, его соучастникам – по 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло в конце февраля 2023 года. Молодые люди отмечали день рождения одного из них в селе Унэгэтэй. Ночью после застолья на автомобиле ВАЗ 2121 они поехали в село Новоильинск, чтобы увидеться с 40-летним мужчиной, который не возвращал им долг. Встретив должника, приятели силой поместили жертву в багажник машины.
Его вывезли в лес, где стали запугивать и требовать деньги. Затем избили. Но и на этом мучения не окончились.
Похитители привязали потерпевшего верёвкой к автомобилю и протащили волоком по земле за движущейся машиной.
После, повторив, что долг необходимо вернуть, отвезли жертву домой и уехали.
Отметим, после задержания молодые люди признали свою вину.
В Бурятии осудили похитителей, тащивших по земле привязанного к машине должника
Происшествия, Фото:
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