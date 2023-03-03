Трое жителей Бурятии похитили должника и волоком тащили его по земле

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Они запугивали мужчину и избивали его



В Заиграевском районе Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении трёх местных жителей в возрасте от 20 до 22 лет. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств им уже предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».



По данным следствия, 27 февраля в течение дня обвиняемые распивали спиртные напитки в селе Унэгэтэй, отмечая день рождение одного из них, после чего ночью на автомобиле приехали в село Новоильинск, где решили навестить знакомого 40-летнего местного жителя и потребовать у него возвращения старого денежного долга.



- Встретив должника, молодые люди насильно поместили его в багажник своей машины, после чего увезли в лесной массив, где стали запугивать и требовать деньги, затем нанесли побои, после чего связали верёвкой, на которой протащили потерпевшего волоком по земле за двигавшейся машиной. После этого, повторив требования о возвращении долга, соучастники привезли мужчину домой, оставили и скрылись с места происшествия, - сообщает пресс-служба СУ СУР по Бурятии.



После задержания в ходе проведённых допросов молодые люди дали подробные показания о совершённом преступлении и признали вину.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

