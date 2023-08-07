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Готовившего диверсию жителя Бурятии заключили под стражу

Готовившего диверсию жителя Бурятии заключили под стражу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения

В Улан-Удэ на период расследования отправили в СИЗО осквернителя памятника Герою Советского Союза Сергею Орешкову, который также готовил диверсию на железной дороге.

- 26 июля задержан З. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» и ч. 1 ст. 30 - ч. 1 ст. 281 УК РФ «Приготовление к диверсии». 28 июля удовлетворено ходатайство старшего следователя; с учётом тяжести предъявленного обвинения и данных о личности в отношении З. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Постановление о заключении обвиняемого под стражу вступило в законную силу 4 августа.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 июля в улан-удэнском парке произошёл вопиющий акт вандализма – там залили чёрной краской бюст Героя Советского Союза Сергея Орешкова. Вандала задержали спустя три недели; им оказался 47-летний житель пригородного СНТ.

Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 354.1 «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества» УК РФ. Выяснилось, что памятник Герою Советского Союза он облил краской по заданию неизвестного куратора, с которым переписывался в мессенджере. После отправки фотоотчёта он получил от куратора вознаграждение в валюте.

Вскоре он получил новое задание. На этот раз злоумышленник должен был поджечь релейный шкаф на железной дороге.

Для этого мужчина сделал детальные фотографии места и объекта совершения диверсии, наметил пути отхода. Все свои планы он согласовывал с заказчиком.

Совершить диверсию он не успел, так как был задержан. Теперь на него возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к совершению поджога, направленного на разрушение и повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны».




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