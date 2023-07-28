На жителя Бурятии возбудили дело о подготовке диверсии на железной дороге

В Улан-Удэ на мужчину, который облил чёрной краской бюст Героя Советского Союза Сергея Орешкова возбудили новое уголовное дело; он подозревается в подготовке к диверсии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вопиющий акт вандализм произошёл в улан-удэнском парке имени Орешкова 6 июля – там залили чёрной краской бюст Героя Советского Союза Сергея Орешкова. Спустя три недели, 27 июля, стало известно, что вандал задержан. Им оказался 47-летний житель пригородного СНТ.
Мужчину обвиняют по части 3 статьи 354.1 «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества» УК РФ. Следствие установило, что июне фигурант познакомился в интернете с неустановленным лицом, а ночью 6 июля по его заданию и совершил преступление в парке имени Орешкова. После отправки фотоотчёта он получил от куратора вознаграждение в валюте.
При изучении переписки следователи также установили, что мужчина получил новое задание и готовился к его выполнению.
Как стало известно сегодня, он планировал совершить диверсию на железной дороге.
- По данным следствия, в июле обвиняемый, выполнив поручение неизвестного абонента, с которым вёл переписку в одном мессенджеров, об осквернении памятника, получил от заказчика новое задание. В соответствии с ним активно готовился к поджогу релейного шкафа на железной дороге. В частности, злоумышленник приискал место и объект совершения диверсии, сделал детальные фотографии участка железнодорожного пути и его инфраструктуры, наметил пути отхода после совершения поджога. Все материалы он пересылал заказчику и согласовывал с ним свои решения, - сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Бурятии.
Теперь на мужчину возбудили уголовное по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ «Приготовление к совершению поджога, направленного на разрушение и повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны».
В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство. Мужчине предъявлено обвинение по второму эпизоду о приготовлении к диверсии, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кто являлся заказчиком обоих преступлений, устанавливается.