На жителя Бурятии возбудили дело о подготовке диверсии на железной дороге

Теперь на мужчину возбудили уголовное по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ «Приготовление к совершению поджога, направленного на разрушение и повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны».В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство. Мужчине предъявлено обвинение по второму эпизоду о приготовлении к диверсии, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.Кто являлся заказчиком обоих преступлений, устанавливается.