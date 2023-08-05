05 августа

«#Ставок.нет!» – новый кредит АТБ под 0%

04 августа

Популярное

В Улан-Удэ избрали меру пресечения поджигателям военкомата

В Улан-Удэ избрали меру пресечения поджигателям военкомата
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Они обвиняются в совершении террористического акта

4 августа в Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайства первого следственного отдела по особо важным делам СУ СКР по Бурятии об избрании меры пресечения двум жителям республики, подозреваемых в поджоге здания бывшего военкомата.

Им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок предварительного следствия.

- Органом предварительного следствия предъявлено обвинение в совершении террористического акта - совершении поджога здания Министерства обороны России, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», поджог в Улан-Удэ произошёл вечером 1 августа на улице Каландаришвили. Мужчина и женщина, не скрывавшие лица, действовали прямо на глазах у прохожих. Так что очевидцы сняли произошедшее на видео, оно вскоре появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».

Мужчина бросил в окно и дверной проём бутылки с горючей смесью, из-за чего огонь быстро распространился. Пожилая сообщница поджигателя стояла рядом, именно из её сумки мужчина доставала бутылки.

После они вдвоём ушли с места, сели на трамвай, где их лица сняла видеокамера. Ориентировка на подозреваемых была распространена в СМИ и в соцсетях, и на следующий день их задержали.

Возбуждено уголовное дело о теракте – а именно ч. 1 ст. 205 УК РФ «Террористический акт, то есть совершение поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений». Максимальное наказание по этой статье – до 20 лет лишения свободы.





Поджог теракт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ избрали меру пресечения поджигателям военкомата
В Улан-Удэ избрали меру пресечения поджигателям военкомата
Происшествия, 05.08.2023
Они обвиняются в совершении террористического акта
На Ольхоне туристка из Санкт-Петербурга повредила спину
На Ольхоне туристка из Санкт-Петербурга повредила спину
Происшествия, 05.08.2023
Женщина получила травму во время автоэкскурсии на УАЗе 
Два жителя Бурятии работали курьерами у мошенников
Два жителя Бурятии работали курьерами у мошенников
Происшествия, 05.08.2023
Они забирали деньги у жертв преступлений 
В Иркутской области прогнозируют высокую пожароопасность в лесах
В Иркутской области прогнозируют высокую пожароопасность в лесах
Происшествия, 04.08.2023
Лесопожарные формирования региона перевели на усиленный режим работы
Жительница Иркутской области уберегла пенсионерок от мошенников
Жительница Иркутской области уберегла пенсионерок от мошенников
Происшествия, 04.08.2023
 Директор салона сотовой связи заметила неладное и вызвала полицию
В Бурятии пропавшего 26-летнего парня нашли мёртвым
В Бурятии пропавшего 26-летнего парня нашли мёртвым
Происшествия, 04.08.2023
Его тело обнаружили в километре от населённого пункта
В Уде в столице Бурятии нашли кишечную палочку
В Уде в столице Бурятии нашли кишечную палочку
Происшествия, 04.08.2023
Купание в ней стало опасным для здоровья
В Бурятии раскопали огромную выгребную яму 47-летней давности
В Бурятии раскопали огромную выгребную яму 47-летней давности
Происшествия, 04.08.2023
Почти полвека назад в Гусиноозёрске не было центральной канализации  
В Бурятии бизнесмен нашёл через соцсети свои украденные инструменты
В Бурятии бизнесмен нашёл через соцсети свои украденные инструменты
Происшествия, 04.08.2023
Он связался с продавцом, сказав, что хочет приобрести весь товар
Житель Бурятии пробирался в вахтовое общежитие и воровал деньги
Житель Бурятии пробирался в вахтовое общежитие и воровал деньги
Происшествия, 04.08.2023
Он шёл на кражи днём, когда вахтовики были на работе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^