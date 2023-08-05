Они обвиняются в совершении террористического акта
4 августа в Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайства первого следственного отдела по особо важным делам СУ СКР по Бурятии об избрании меры пресечения двум жителям республики, подозреваемых в поджоге здания бывшего военкомата.
Им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок предварительного следствия.
- Органом предварительного следствия предъявлено обвинение в совершении террористического акта - совершении поджога здания Министерства обороны России, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.
Постановление не вступило в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», поджог в Улан-Удэ произошёл вечером 1 августа на улице Каландаришвили. Мужчина и женщина, не скрывавшие лица, действовали прямо на глазах у прохожих. Так что очевидцы сняли произошедшее на видео, оно вскоре появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».
Мужчина бросил в окно и дверной проём бутылки с горючей смесью, из-за чего огонь быстро распространился. Пожилая сообщница поджигателя стояла рядом, именно из её сумки мужчина доставала бутылки.
После они вдвоём ушли с места, сели на трамвай, где их лица сняла видеокамера. Ориентировка на подозреваемых была распространена в СМИ и в соцсетях, и на следующий день их задержали.
Возбуждено уголовное дело о теракте – а именно ч. 1 ст. 205 УК РФ «Террористический акт, то есть совершение поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений». Максимальное наказание по этой статье – до 20 лет лишения свободы.
В Улан-Удэ избрали меру пресечения поджигателям военкомата
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они обвиняются в совершении террористического акта
Женщина получила травму во время автоэкскурсии на УАЗе
Они забирали деньги у жертв преступлений
Лесопожарные формирования региона перевели на усиленный режим работы
Директор салона сотовой связи заметила неладное и вызвала полицию
Он нанёс ему не менее пять ударов
Его тело обнаружили в километре от населённого пункта
Купание в ней стало опасным для здоровья
Пожилой убийца сперва отрицал свою вину
Почти полвека назад в Гусиноозёрске не было центральной канализации
Кладбище подмыло уже во второй раз
Женщина отдала ей деньги за несуществующую одежду
Он связался с продавцом, сказав, что хочет приобрести весь товар
В середине июля семья отправилась на рыбалку и пропала
Он шёл на кражи днём, когда вахтовики были на работе