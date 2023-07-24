Проблема приобрела массовый характер
В мессенджере Telegram активизировались мошенники, которые мониторят переписки в открытых группах и чатах, а затем выманивают у туристов деньги, сообщает портал «Турдом».
«Они подделывают мой профиль и переписываются с туристами, обещают им нереально низкую стоимость», – написала в редакцию портала турагент Екатерина.
По её словам, первый такой случай произошел 30 июня: туристы перевели 159 тысяч «за Мальдивы», а на днях злоумышленники едва не выманили у клиентов 327 тысяч за тур в Египет.
«Они смотрят в переписке, кто делал запрос или что-то спрашивал, и пишут через какое-то время этим туристам. Предлагают горящий тур по нереально низкой цене. А люди верят. Много таких ситуаций и у коллег. Надо что-то с этим делать. Страдают люди и наша репутация», – рассказала Екатерина.
По словам юриста Альянса туристических агентств Марии Чапиковской, «важно транслировать под постами предупреждение о порядке своей работы: только через такой сайт или профиль происходит заказ, только на официальные реквизиты компании и т. п. (в зависимости от порядка своей работы)».
- Увидев предупреждение, человек может задуматься, если ему напишет мошенник, как показывает практика. Однако, если компания и сама принимает оплаты, так скажем, неофициально, то риски минимизировать сложно, - резюмирует юрист.
Мошенники в Telegram прикидываются турагентами
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