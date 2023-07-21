В Улан-Удэ водитель получила сотрясение мозга, врезавшись в грузовик



Водителя Mitsubishi осмотрели врачи. У неё диагностировали ушибы, рвано-ушибленную рану и сотрясение головного мозга. После оказания медицинской помощи женщина была отпущена домой.





Днём 20 июля в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадала женщина-водитель внедорожника. На улице Бограда столкнулись Mitsubishi Pajero и грузовик Nissan Atlas.- 48-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, выезжая с прилегающей территории, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с Nissan Atlas под управлением водителя 1962 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.