В Улан-Удэ водитель получила сотрясение мозга, врезавшись в грузовик

Днём 20 июля в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадала женщина-водитель внедорожника. На улице Бограда столкнулись Mitsubishi Pajero и грузовик Nissan Atlas.
- 48-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, выезжая с прилегающей территории, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с Nissan Atlas под управлением водителя 1962 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водителя Mitsubishi осмотрели врачи. У неё диагностировали ушибы, рвано-ушибленную рану и сотрясение головного мозга. После оказания медицинской помощи женщина была отпущена домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одно ДТП произошло накануне на улице Магистральная – там под машину попал пьяный 22-летний пешеход.
Ночью в селе Кабанск пьяная женщина-водитель врезалась в гараж; травмы получила её пассажирка.