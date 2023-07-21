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В Улан-Удэ водитель получила сотрясение мозга, врезавшись в грузовик

В Улан-Удэ водитель получила сотрясение мозга, врезавшись в грузовик
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло на улице Бограда

Днём 20 июля в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадала женщина-водитель внедорожника. На улице Бограда столкнулись Mitsubishi Pajero и грузовик Nissan Atlas.

- 48-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, выезжая с прилегающей территории, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с Nissan Atlas под управлением водителя 1962 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии. 

Водителя Mitsubishi осмотрели врачи. У неё диагностировали ушибы, рвано-ушибленную рану и сотрясение головного мозга. После оказания медицинской помощи женщина была отпущена домой.



Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одно ДТП произошло накануне на улице Магистральная – там под машину попал пьяный 22-летний пешеход.

Ночью в селе Кабанск пьяная женщина-водитель врезалась в гараж; травмы получила её пассажирка.

ДТП

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