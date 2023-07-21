21 июля

20 июля

Популярное

В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под машину

В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под машину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл поздним вечером

Накануне, 20 июля, в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода. Поздним вечером на улице Магистральная под колёса автомобиля попал пьяный 22-летний парень.

- Около 23 часов на улице Магистральная 32-летний водитель автомобиля «Киа Рио» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 22-летнего пешехода. В результате ДТП молодой человек с травмами доставлен в медицинское учреждение. Отметим, что пешеход находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 19 июля, в Улан-Удэ произошло сразу три наезда на пешеходов. Пострадали мужчина, перебегавший дорогу на «красный», пожилая женщина и молодой человек, который вёл самокат.


ДТП алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под машину
В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под машину
Происшествия, 21.07.2023
Наезд произошёл поздним вечером
В Бурятии мощный град повредил дороги и убил лошадь
В Бурятии мощный град повредил дороги и убил лошадь
Происшествия, 21.07.2023
Разрушительный ливень с градом обрушился на джидинское село 
В нацпарке Бурятии закрыли «Путь к чистому Байкалу»
В нацпарке Бурятии закрыли «Путь к чистому Байкалу»
Происшествия, 20.07.2023
На тропе водой разрушены навесные мосты и переправы
В Улан-Удэ рабочие устроили коммунальную аварию
В Улан-Удэ рабочие устроили коммунальную аварию
Происшествия, 20.07.2023
Без холодной воды останутся 11 многоквартирных домов
В Бурятии капитан полиции спасла пенсионерку от мошенников
В Бурятии капитан полиции спасла пенсионерку от мошенников
Происшествия, 20.07.2023
Сотруднице полиции пришлось буквально уговаривать пожилую женщину
В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов
В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов
Происшествия, 20.07.2023
Инцидент произошёл на кольцевой развязке
В Чите сотрудница предприятия украла на работе больше 300 тысяч рублей
В Чите сотрудница предприятия украла на работе больше 300 тысяч рублей
Происшествия, 20.07.2023
О том, где хранятся наличные, знали лишь некоторые сотрудники фирмы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^