Наезд произошёл поздним вечером
Накануне, 20 июля, в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода. Поздним вечером на улице Магистральная под колёса автомобиля попал пьяный 22-летний парень.
- Около 23 часов на улице Магистральная 32-летний водитель автомобиля «Киа Рио» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 22-летнего пешехода. В результате ДТП молодой человек с травмами доставлен в медицинское учреждение. Отметим, что пешеход находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 19 июля, в Улан-Удэ произошло сразу три наезда на пешеходов. Пострадали мужчина, перебегавший дорогу на «красный», пожилая женщина и молодой человек, который вёл самокат.
В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под машину
Происшествия, Фото:
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