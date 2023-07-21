Травмы получила пассажирка
Ночью в селе Кабанск в Бурятии ДТП совершила 33-летняя женщина, управлявшая автомобилем в нетрезвом состоянии. Она врезалась в гараж.
- 33-летняя водитель автомобиля «Хонда Фит», следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Полевая села Кабанск, не справилась с управлением и совершила наезд на бетонный гараж, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии пострадала 42-летняя пассажирка. Женщина была доставлена в местную больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ под колёса автомобиля попал пьяный 22-летний парень.
В Бурятии пьяная автомобилистка врезалась в гараж
Происшествия, Фото:
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