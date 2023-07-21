21 июля

20 июля

Популярное

В Бурятии пьяная автомобилистка врезалась в гараж

В Бурятии пьяная автомобилистка врезалась в гараж
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Травмы получила пассажирка

Ночью в селе Кабанск в Бурятии ДТП совершила 33-летняя женщина, управлявшая автомобилем в нетрезвом состоянии. Она врезалась в гараж.

- 33-летняя водитель автомобиля «Хонда Фит», следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Полевая села Кабанск, не справилась с управлением и совершила наезд на бетонный гараж, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии пострадала 42-летняя пассажирка. Женщина была доставлена в местную больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ под колёса автомобиля попал пьяный 22-летний парень.

ДТП алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под машину
В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под машину
Происшествия, 21.07.2023
Наезд произошёл поздним вечером
В Бурятии мощный град повредил дороги и убил лошадь
В Бурятии мощный град повредил дороги и убил лошадь
Происшествия, 21.07.2023
Разрушительный ливень с градом обрушился на джидинское село 
В нацпарке Бурятии закрыли «Путь к чистому Байкалу»
В нацпарке Бурятии закрыли «Путь к чистому Байкалу»
Происшествия, 20.07.2023
На тропе водой разрушены навесные мосты и переправы
В Улан-Удэ рабочие устроили коммунальную аварию
В Улан-Удэ рабочие устроили коммунальную аварию
Происшествия, 20.07.2023
Без холодной воды останутся 11 многоквартирных домов
В Бурятии капитан полиции спасла пенсионерку от мошенников
В Бурятии капитан полиции спасла пенсионерку от мошенников
Происшествия, 20.07.2023
Сотруднице полиции пришлось буквально уговаривать пожилую женщину
В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов
В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов
Происшествия, 20.07.2023
Инцидент произошёл на кольцевой развязке
В Чите сотрудница предприятия украла на работе больше 300 тысяч рублей
В Чите сотрудница предприятия украла на работе больше 300 тысяч рублей
Происшествия, 20.07.2023
О том, где хранятся наличные, знали лишь некоторые сотрудники фирмы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^