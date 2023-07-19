В Бурятии медики осмотрели девять человек после лобового ДТП

Столкнулись «Сузуки» и «Тойота Камри»
Поздним вечером 18 июля в Селенгинском рай оне Бурятии произошло лобовое столкновение автомобилей.
- 46-летняя водитель автомобиля «Сузуки», следуя в направлении Гусиноозёрска, на 95 км автодороги Улан-Удэ – Кяхта совершила столкновение с автомобилем «Тойота Камри» под управлением 39-летней женщины, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП обе женщины-водители и семь пассажиров получили ушибы и ссадины. После осмотра и оказания медицинской помощи все они были отпущены домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ женщина на «Мазде» сбила 10-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде. А сегодня ночью в столице Бурятии водитель «Тойоты Камри» протаранил дорожное ограждение, врезался в столб, после чего оказался на трамвайных путях.
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Происшествия, Фото:
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