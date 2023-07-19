ДТП произошло ночью
Сегодня ночью, 19 июля, в Улан-Удэ произошло ДТП на проспекте Автомобилистов.
52-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» протаранил дорожное ограждение, врезался в столб, после чего его откинуло на трамвайные пути.
- В результате аварии мужчина с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 июля в селе Кижинга 59-летняя женщина на «Тойоте Карина» врезалась в электроопору. Днём ранее похожая авария произошла в Кяхтинском районе – там водитель Hyundai врезался в бетонный столб.
В Улан-Удэ «Камри» врезалась в столб и вылетела на трамвайные пути
Происшествия, Фото:
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