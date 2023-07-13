Он начнёт работу на Левом берегу
14 июля на Левом берегу в Улан-Удэ начинает работу оперативный штаб по контролю за уровнем воды в реках. Специальный автобус будет размещён вблизи Селенгинского моста, сообщили в мэрии.
Сотрудники комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности будут дежурить и следить за уровнем воды. Жители Левобережья смогут получать всю актуальную информацию по складывающейся обстановке.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 13 июля из-за неблагоприятной гидрологической обстановки на реках Селенга и Уда в столице Бурятии введён режим «Повышенная готовность».
В Улан-Удэ разворачивают оперативный штаб из-за угрозы подтоплений
Происшествия, Фото:
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