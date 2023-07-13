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Режим повышенной готовности ввели в Улан-Удэ из-за подъёма рек

Режим повышенной готовности ввели в Улан-Удэ из-за подъёма рек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Готовят пункты временного размещения населения на случай эвакуации

Власти Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности из-за подъёма уровня Уды и Селенги.

- С 9.30 часов 13 июля из-за неблагоприятной гидрологической обстановки на реках Селенга и Уда на территории Улан-Удэ введен режим «повышенная готовность». Такое решение принято сегодня утром на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством и.о. мэра Олега Екимовского, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В городе ведётся ежесуточный мониторинг уровня воды в реках Селенга и Уда. Жителей информируют о возможном подтоплении частных домов. Также готовят пункты временного размещения населения на случай эвакуации.

Спецтехника комбината по благоустройству готова для проведения мероприятий в зонах возможного подтопления на реках Селенга и Уда. Обеспечен запас песчано-гравийной смеси для отсыпки береговой зоны подтопляемой территории, подчеркнули в администрации города.

Сотрудники администраций Советского и Октябрьского районов, чьи территории попадают в зону возможного паводка, проводят подворовые обходы, актуализируют списки проживающих в зонах возможного подтопления с указанием адреса и фактическим количеством людей.

Кроме того, начинает работу вайбер-чат «Паводковая ситуация Улан-Удэ», где граждане смогут получать оперативную информацию по складывающейся гидрологической обстановке.

На утро 13 июля на реке Селенга уровень воды составляет 218 см, на реке Уда - 149 см. Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Уды и Селенги 230 см. В ближайшие сутки на реках юго-западных, южных районов возможен подъём уровней с выходом воды на пойму, образование селевых потоков.

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