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В Бурятии двухлетний мальчик утонул в бассейне во дворе дома

В Бурятии двухлетний мальчик утонул в бассейне во дворе дома
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мать ребёнка отвлеклась совсем ненадолго

Днём 8 июля во дворе дома в пригородном селе Сотниково в каркасном бассейне утонул двухлетний мальчик.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Установлено, что на лето во дворе своего дома родители установили каркасный бассейн. 8 июля около полудня, пока мать занималась домашними делами, мальчик играл возле неё с котёнком. Когда женщина ненадолго отвлеклась, сын выбежал во двор, подставил к бассейну пластиковое ведро и принялся купать котёнка. В какой-то момент он потерял равновесие, случайно упал и захлебнулся.

Мать почти сразу вышла следом, обнаружила ребёнка в воде, вытащила его и стала оказывать первую помощь. Однако реанимационные мероприятия не принесли результата. Прибывшие врачи констатировали смерть.

Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, устанавливая все обстоятельства происшествия.

Подобные трагедии происходят ежегодно. Как сообщал «Байкал-Dailу», 25 июня в селенгинском селе Жаргаланта маленькая девочка, оставшаяся без присмотра взрослых, погибла в небольшом ручье, протекающем во дворе дома. В конце июня в селе Тутура Иркутской области трёхлетний мальчик утонул в ёмкости с водой на дачном участке.



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